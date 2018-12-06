Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.

Московских водителей попросили в связи со снегопадом пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, отметив, что осадки в столице ожидаются в течение всего дня.

— В такую погоду ухудшается видимость, что влечёт за собой рост количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.

Как ранее писал Лайф, за сутки в Москве выпадет примерно 6–8 миллиметров осадков, таким образом уровень снежного покрова будет соответствовать климатической норме первой декады декабря.