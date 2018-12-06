Как в сказке. Москва полностью облачится в новогоднее одеяние к 13 декабря

В городе появятся арка "Время Рождества", 50-метровый музыкальный тоннель, "Звёздное небо" и множество других праздничных композиций.

Москва полностью облачится в сказочное одеяние из сотен ёлок и километров переливающихся гирлянд к Новому году уже в середине декабря. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Традиционно одним из главных элементов новогоднего убранства Москвы станут праздничные ели. В центре и округах столицы появятся 297 новогодних красавиц, — цитирует чиновника портал столичного правительства.

Одна из самых высоких и красивых новогодних ёлок появится на Лубянке — праздничная красавица достигает 30 метров в высоту. А рядом установят огромный световой шар диаметром 60 метров из 200 гирлянд. Световые тоннели, арки и навесы из сияющих разными цветами гирлянд и светящиеся ёлочные шары будут украшать весь город. Никольскую улицу украсит "Звёздное небо", в Столешниковом переулке появится "Улица мерцающих огней", а на Покровке, Маросейке и Мясницкой улицах — новогодние световые шары.

Кроме того, у цирка на проспекте Вернадского поставят большую арку "Время Рождества". В центре почти 19-метровой композиции будет находиться огромный работающий часовой механизм. А в Царицыно появится 50-метровый музыкальный тоннель. Всего планируется установить в городе около 3 тысяч декоративных элементов.

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