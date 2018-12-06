Груда железа. Появилось видео с места ДТП со скорой, где погибло шесть человек

Среди погибших двое детей, один пассажир легковушки и трое сотрудников скорой были госпитализированы.

Опубликованы кадры с места аварии в Краснодарском крае, в которой погибло шесть человек. Как можно увидеть, легковой автомобиль ВАЗ-2114, в котором и находились все жертвы, оказался буквально смят.

Машина скорой также сильно повреждена: у авто почти отсутствует передняя часть.

Как ранее писал Лайф, ДТП произошло в Усть-Лабинском районе. Среди погибших двое детей, один пассажир легковушки был госпитализирован. Кроме того, в больницу попали и трое сотрудников скорой помощи.