Китай наступает. Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

Эксперты выяснили, какие флагманы превосходят другие в качестве фото- и видеосъёмки, а какие лидируют по другим показателям.

Роскачество и Международная ассоциация потребительских исследований (ICRT) провели новое масштабное тестирование смартфонов и определили лучшие из них. Всего эксперты проверили 415 устройств, из которых в рейтинг вошли 309 моделей.

Специалисты оценили эргономику смартфонов, камеры, звонки, набор сообщений, воспроизведение музыки, навигацию и работу в Интернете. Также были проверены мощность, многофункциональность, универсальность гаджетов и удобство их интерфейсов.

Лучшим смартфоном в очередной раз признали Samsung Galaxy Note 9, на втором и третьем местах — iPhone XS Max и iPhone XS. В десятку лидеров попали сразу два флагмана Huawei — Mate 20 Pro и P20 Pro. Сейчас топ-10 выглядит так:

Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS Max iPhone XS Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S8 Huawei Mate 20 Pro iPhone XR Samsung Galaxy S8+ iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro

Согласно исследованию, лидеры по качеству дисплея — iPhone XS Max и XS, а также Sony Xperia XZ3. Высокие баллы также получили Liquid Retina на iPhone XR и Huawei Mate 20 Pro. По скорости процессора превосходят остальные флагманы iPhone XS Max и XS и XR, следом идут Huawei Mate 20 Pro и Samsung Note 9.

Роскачество отметило прочность корпуса iPhone XR, в отличие от Huawei Mate 20 Pro, у которого разбились дисплей и задняя панель. У последнего после погружения в воду перестал работать микрофон и громкоговоритель. Камеры оказались лучше у iPhone XS и XS Max, iPhone XR, Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 3 XL. При этом качество съёмки iPhone XR с одной камерой оказалось сопоставимо с iPhone XS и XS Max, у которых двойная камера. Эксперты также отметили хорошие фото в режиме ночной съёмки в Huawei Mate 20 Pro.

По скорости зарядки лучшими снова оказались "яблочные" смартфоны. Так, iPhone XS полностью заряжается за 3 часа 15 минут и работает 25 часов, iPhone XS Max заряжается на 15 минут дольше. Также отличные показатели в работе батареи продемонстрировали Huawei Mate 20 Pro — заряжается за 1 час 15 минут и работает 23 часа, а также One Plus 6, Honor 10 и Xiaomi Mi 8.

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