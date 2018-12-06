"Сражение за капитализм". Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Писатель поясняет, что продолжает оказывать гумпомощь и оставаться куратором своего батальона.

Российский писатель Захар Прилепин объяснил, что больше не участвует в боевых действиях в Донбассе, поскольку война превратилась в сражение за капитализм. По его словам, изначально же он ехал воевать, так как в республиках было много музыки, поэзии и есть "пространство для жеста".

— Я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, — пояснил писатель в интервью словенскому телеканалу RTV4.

Сейчас же, по словам Прилепина, в Донбассе идёт сражение за интересы большого бизнеса, что его не устраивает.

Прилепин был в Донбассе с декабря 2015 года. Он занимал пост советника главы ДНР и заместителя командира одного из батальонов спецназа ДНР — работал с личным составом.