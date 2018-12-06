ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Экономикс-банка"

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ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Экономикс-банка"

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Экономикс-банка", являющегося участником системы страхования вкладов. Как сообщается на сайте регулятора, по данным на 1 сентября, кредитная организация занимала по величине активов 424-е место в банковской системе России.

Лицензия аннулирована в связи с собственным решением банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Отмечается, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Как писал Лайф, ранее стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у "Златкомбанка".

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