ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Экономикс-банка"

Банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Экономикс-банка", являющегося участником системы страхования вкладов. Как сообщается на сайте регулятора, по данным на 1 сентября, кредитная организация занимала по величине активов 424-е место в банковской системе России.

Лицензия аннулирована в связи с собственным решением банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Отмечается, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Как писал Лайф, ранее стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у "Златкомбанка".