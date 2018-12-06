Хакеры устроили масштабную кибератаку на российские компании

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Хакеры устроили масштабную кибератаку на российские компании

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Фото: © Pixabay/Jo_Johnston

Злоумышленники из хакерской группы RTM уже отправили более 11 тысяч писем, рассылки продолжаются до сих пор.

Многим финансовым учреждениям России пришла рассылка фейковых писем, которые были подписаны разными госучреждениями, сообщает ТАСС. Письма содержали троян RTM, ворующий деньги из сервисов банковского обслуживания и платёжных систем, рассказали агентству в компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.

— В среднем одно успешное хищение такого типа приносит злоумышленникам около 1,1 млн рублей, — заявили специалисты.

С 11 сентября этого года подобные письма могли получить российские банки, промышленные и транспортные компании. Рассылка проходила с 2,9 тысячи электронных адресов, подделанных под адреса Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Министерства труда и соцразвития, УФСИН, прокуратуры и судов.

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