ЦБ отозвал лицензию у краснодарского "Си Ди Би банка"

Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "Си Ди Би банка". Кредитная организация с сегодняшнего дня не сможет осуществлять банковские операции. Об этом сообщает сам регулятор.

Поясняется, что "Си Ди Би банк" лишился лицензии, так как решил добровольно ликвидироваться. По данным ЦБ РФ, у финансовой организации есть необходимое имущество, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

На 1 ноября "Си Ди Би банк" занимает 469-е место в банковской системе страны.