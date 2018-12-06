Пригрозил убийством. В Москве школьник пришёл в класс с ножом

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Пригрозил убийством. В Москве школьник пришёл в класс с ножом

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Фото: © Flickr/Tom Woodward

В Москве ученик принёс в школу нож, он пригрозил напасть на учителей или покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

<p>Фото: Mash</p>

— В одну из школ на юго-востоке города ученик пришёл с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить, — сказал источник.

В школу прибыли сотрудники полиции. С ним ведут переговоры.

По данным Mash, речь идёт о школе № 1359. Всех учеников эвакуировали. По словам одноклассников, 16-летний подросток, запершийся в классе, нелюдимый, замкнутый.

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