Айда играть в снежки. Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

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Айда играть в снежки. Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

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За последние сутки в столичном регионе выпало порядка 13% месячной нормы осадков.

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму, достигнув 13 сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— Это не только самый высокий показатель текущей зимы, но и на 3–4 см превышает климатическую норму, — говорится в сообщении.

via GIPHY

В области по высоте сугробов лидером стал Наро-Фоминск — 13 сантиметров снега. На остальной территории Подмосковья высота — от шести до 11 сантиметров.

За последние сутки в столичном регионе выпало порядка 13% месячной нормы осадков. Как ранее писал Лайф, снег сегодня будет идти весь день.

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