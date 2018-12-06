Айда играть в снежки. Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

За последние сутки в столичном регионе выпало порядка 13% месячной нормы осадков.

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму, достигнув 13 сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— Это не только самый высокий показатель текущей зимы, но и на 3–4 см превышает климатическую норму, — говорится в сообщении.

В области по высоте сугробов лидером стал Наро-Фоминск — 13 сантиметров снега. На остальной территории Подмосковья высота — от шести до 11 сантиметров.

За последние сутки в столичном регионе выпало порядка 13% месячной нормы осадков. Как ранее писал Лайф, снег сегодня будет идти весь день.