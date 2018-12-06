Декор XVII века обнаружили внутри здания Московской межевой канцелярии

Сейчас у него укрепили фундамент и скоро будут воссоздавать окна, наличники и пилястры.

Реставраторы обнаружили датируемый XVII веком декор в главном доме городской дворянской усадьбы в Хохловском переулке. Ранее там располагалась Московская межевая канцелярия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

— В основе памятника лежат палаты XVII века. Это был двухэтажный дом с высокими сводами и богатыми наличниками из тесаного кирпича. Сняв обшивку и штукатурку со стен, реставраторы обнаружили следы сводов. В одном из помещений также нашли печуру, — сообщает руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты сохранят часть элементов, датируемых XVII веком. Также будет сохранён фасад здания Московской межевой канцелярии образца XIX века.

— Мы воссоздадим два окна на первом этаже, а также наличники и пилястры в виде трёх полуколонн на втором, — добавил глава ведомства.

Сейчас в здании выполнено укрепление и инъектирование стен и фундамента. Скоро укрепят деревянные конструкции кровли и перекрытий. Все работы ведутся по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Инвестор и арендатор обещал восстановить исторический облик объекта культурного наследия в течение пяти лет — до 2023 года.

Палаты, которые, по некоторым архивным данным, принадлежали князьям Лопухиным, были возведены в XVII веке, через 100 лет на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками. Согласно свидетельствам, с 1738 по 1742 год ей владела княгиня Мария Долгорукова. Межевые канцелярии, в которых работали чертёжники и землемеры, были образованы в Москве и Санкт-Петербурге в 1765 году по указу императрицы Екатерины II. В 1770–1788 годах московское ведомство находилось на Тверской улице, затем в Кремле, а оттуда переехало в Хохловский переулок.

Напомним, в Москве за 7 лет отреставрировано более тысячи памятников истории.