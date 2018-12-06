Появились первые фото с места ЧП, где московский школьник угрожает убить себя

У учебного заведения уже находятся сотрудники правоохранительных органов и мама подростка.

В Сети опубликованы первые фотографии с места инцидента в школе в московском Жулебине, где 16-летний подросток закрылся в одном из кабинетов и угрожает убить себя.

На месте уже работает полиция. Сотрудники правоохранительных органов организовали переговоры с юношей. К школе приехала и мама подростка, однако с ней он отказался говорить.

Всех школьников эвакуировали. Они находятся в безопасном месте. Причина, по которой 16-летний Даниил пошёл на этот шаг, неизвестна.