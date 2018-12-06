Несовершеннолетний боксёр впал в кому после удара во время спарринга

Молодого человека с мозговой комой срочно прооперировали. Сейчас он в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

В подмосковной Коломне 17-летний боксёр впал в кому после удара во время спарринга. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл пятого декабря около 19:00 во время тренировки юношеской секции бокса на стадионе "Авангард".

Несмотря на то что молодой человек пропустил удар в челюсть, бой он продолжил. Но спустя всего пару минут у него закружилась голова и тренер остановил поединок и вызвал скорую, но к приезду медиков юноша был без сознания.

— С диагнозом "мозговая кома" он был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него обширную внутричерепную гематому, — рассказал источник.

Боксёра в срочном порядке прооперировали, и сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Меж тем случившееся расценивается как несчастный случай: полиция выяснила, что спортсмены тренировались по правилам и в защитных шлемах.

Кроме того, отмечается, что уровень подготовки у обоих примерно одинаковый: оба спортсмена тренируются уже несколько лет и этот бой в их карьере не первый.