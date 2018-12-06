"Всегда был агрессивный". В жулебинской школе рассказали о вооружённом ученике

Ранее также одноклассники рассказали, что 16-летний юноша нелюдимый и замкнутый.

Ученик жулебинской школы Даниил Г. всегда был максимально нестабильный, агрессивный и неуравновешенный. Так о нём рассказывает один из учащихся школы № 1359 на год младше Даниила, передаёт телеграм-канал Mash.

Напомним, сегодня утром стало известно, что 16-летний подросток закрылся в классе и пригрозил себя убить. По словам одноклассников, юноша нелюдимый и замкнутый. С ним начали вести переговоры, при этом с матерью школьник говорить отказался.

Ранее появились первые фото с места ЧП и были раскрыты детали. Как писал Лайф, ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся.