"Всегда был агрессивный". В жулебинской школе рассказали о вооружённом ученике

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"Всегда был агрессивный". В жулебинской школе рассказали о вооружённом ученике

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Ранее также одноклассники рассказали, что 16-летний юноша нелюдимый и замкнутый.

Ученик жулебинской школы Даниил Г. всегда был максимально нестабильный, агрессивный и неуравновешенный. Так о нём рассказывает один из учащихся школы № 1359 на год младше Даниила, передаёт телеграм-канал Mash.

Напомним, сегодня утром стало известно, что 16-летний подросток закрылся в классе и пригрозил себя убить. По словам одноклассников, юноша нелюдимый и замкнутый. С ним начали вести переговоры, при этом с матерью школьник говорить отказался.

<p>Фото: VK/<a href="https://vk.com/zhuleb" target="_blank">Жулебино</a></p>

Ранее появились первые фото с места ЧП и были раскрыты детали. Как писал Лайф, ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся.

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