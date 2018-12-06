Весы, насос и швейная машинка. В московском метро рассказали о забытых вещах

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Весы, насос и швейная машинка. В московском метро рассказали о забытых вещах

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков

Все забытые и невостребованные вещи отправляются на склад на станции "Котельники".

Хранилище Московского метрополитена за прошедший месяц пополнилось швейной машинкой, автомобильным насосом, смесителем и электронными весами, но больше всего, конечно, шапок и варежек. Всего за ноябрь пассажиры столичной подземки потеряли около 900 вещей, сообщают "Известия".

— В связи с зимним сезоном среди потерь стали появляться коньки, — пишет издание.

Прошлой зимой Лайф рассказывал, что пассажиры Московского метрополитена забывали в вагонах и на станциях скороварку, рыболовные снасти и детские игрушки.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили штрафовать пассажиров за забытые в метро вещи.

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