Весы, насос и швейная машинка. В московском метро рассказали о забытых вещах

Хранилище Московского метрополитена за прошедший месяц пополнилось швейной машинкой, автомобильным насосом, смесителем и электронными весами, но больше всего, конечно, шапок и варежек. Всего за ноябрь пассажиры столичной подземки потеряли около 900 вещей, сообщают "Известия".
— В связи с зимним сезоном среди потерь стали появляться коньки, — пишет издание.
Прошлой зимой Лайф рассказывал, что пассажиры Московского метрополитена забывали в вагонах и на станциях скороварку, рыболовные снасти и детские игрушки.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили штрафовать пассажиров за забытые в метро вещи.
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