Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу

На это за шесть лет планируют направить 480,5 млрд рублей, из которых только 100 млрд рублей — бюджетные средства.

Сбербанк планирует стать кредитором и консультантом федерального проекта "Чистый воздух", который организует Минприроды. Об этом РБК рассказал со ссылкой на первого замруководителя министерства Дениса Храмова.

— Мы предлагаем сделать Сбербанк агентом с мандатом по реализации концессионных соглашений и других форм частно-государственного партнёрства, а также консультантом Минприроды по проекту "Чистый воздух", — сообщил чиновник.

Проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология", который предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязнённых городах — крупных промышленных центрах России, включая Братск, Норильск, Череповец и Читу.

На снижение выбросов за шесть лет планируют потратить 480,5 млрд рублей, из которых только 100 млрд рублей — бюджетные средства.

Ранее учёные выяснили, какую дополнительную угрозу здоровью может нанести грязный воздух.