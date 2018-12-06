Виктория Боня рассказала, как в родном городе её обвинили в занятии проституцией

Когда девушка приехала в Краснокаменск, местные жители не допускали мысли, что она могла добиться чего-то сама.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что в городе Краснокаменске, откуда она родом, местные жители обвиняли её в занятии проституцией. Якобы она уехала в Москву и "стояла на Ленинградке".

— Я уехала из Краснокаменска в 16 лет. Вообще ребёнком! Когда я через два-три года вернулась в родной город, люди даже не допускали мысли, что я могла добиться чего-то сама. Мол, она просто на Ленинградке круглые сутки стоит, — приводит слова Бони Harper's Bazaar.

Сама же светская львица отметила, что считает это проявлением зависти. А завистникам она отвечала просто: предлагала "пойти постоять". При этом сама Боня призналась, что однажды тоже поймала себя на приступе зависти: когда разглядывала журнал, где было фото Анны Курниковой.

— Помню, разглядывала журнал, увидела её и подумала: "Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и за славу, и за Энрике". (Смеётся.) И меня как осенило, как молнией ударило. Это был поворотный момент: я впервые поняла, что... просто завидую. И что таких чувств в моей жизни больше не будет, — отметила Боня.