КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

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КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

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Арка "Аланские ворота" при въезде в город Магас.

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Согласно решению суда, соглашение и закрепивший его закон не противоречат конституции страны.

Соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечнёй признано конституционным. Это решение огласил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на заседании в Санкт-Петербурге.

— КС РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия, — огласили на заседании.

Поясняется, что и соглашение, и закрепивший его закон не противоречат конституции страны.

Речь идёт о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Чечни Рамзан Кадыров и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Документ устанавливает границу между республиками, которая не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

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