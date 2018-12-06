КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Согласно решению суда, соглашение и закрепивший его закон не противоречат конституции страны.

Соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечнёй признано конституционным. Это решение огласил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на заседании в Санкт-Петербурге.

— КС РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия, — огласили на заседании.

Поясняется, что и соглашение, и закрепивший его закон не противоречат конституции страны.

Речь идёт о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Чечни Рамзан Кадыров и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Документ устанавливает границу между республиками, которая не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.