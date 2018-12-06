В Москве более 500 детей эвакуировано из школы, куда ученик пришёл с ножом

В Москве из школы № 1359, куда сегодня ученик принёс нож и пригрозил убить себя, эвакуировано около 570 учеников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

По данным Mash, первоначально планировалось эвакуировать только младшие классы, однако затем было принято решение вывести из школы учеников и старших классов.

Школьники сняли на видео инструкции, которые давали учителя. Те вначале заявляли, что речь идёт о "рабочем режиме", который может быть нестандартным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что угрозы нет, школьник был изолирован. Отмечалось также, что нож у школьника успела забрать охрана.