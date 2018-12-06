У дверей — врачи и полиция. Появилось фото из школы, куда ученик пришёл с ножом

Появилось фото из жулебинской школы, куда 16-летний ученик пришёл с ножом. На кадрах — полиция и врачи, стоящие у дверей кабинета, в котором сидит вооружённый подросток.

Ученик принёс сегодня утром в школу № 1359 нож и пригрозил убить себя. После ЧП к учебному заведению прибыли правоохранители, было эвакуировано около 570 учащихся. Школьники рассказали о виновнике происходящего. По их словам, мальчик всегда был максимально нестабильный, агрессивный и неуравновешенный.