У дверей — врачи и полиция. Появилось фото из школы, куда ученик пришёл с ножом

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У дверей — врачи и полиция. Появилось фото из школы, куда ученик пришёл с ножом

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Фото: Vk.com/Жулебино

Появилось фото из жулебинской школы, куда 16-летний ученик пришёл с ножом. На кадрах — полиция и врачи, стоящие у дверей кабинета, в котором сидит вооружённый подросток.

Ученик принёс сегодня утром в школу № 1359 нож и пригрозил убить себя. После ЧП к учебному заведению прибыли правоохранители, было эвакуировано около 570 учащихся. Школьники рассказали о виновнике происходящего. По их словам, мальчик всегда был максимально нестабильный, агрессивный и неуравновешенный.

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