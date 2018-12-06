Выгнал маму. К переговорам с учеником в жулебинской школе подключили дедушку

16-летний Даниил, который забаррикадировался в жулебинской школе, отказался говорить с мамой. Как сообщает телеграм-канал Mash, к переговорам с подростком подключили дедушку. Он уговаривает школьника сдаться по телефону.

На место также прибыли сотрудники Следственного комитета. Они организовали доследственную проверку по факту инцидента.

Сегодня утром стало известно, что 16-летний подросток закрылся в классе и пригрозил себя убить. По словам одноклассников, юноша нелюдимый и замкнутый. В школе рассказали, что охранники отобрали у ученика нож и скрутили его. Они же и изолировали юношу, заперев его в кабинете.

Лайф ведёт стрим с места ЧП.