В ХМАО полиция два года "крышевала" бизнес по продаже палёного алкоголя

Экспертиза нашла в поддельном спиртном сивушные масла, технические примеси и даже метанол.

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении семи уроженцев одной из стран Средней Азии, которые в течение двух лет незаконно продавали алкогольную продукцию. Об этом сообщили в СК РФ.

Контрафактное спиртное складировали в двух помещениях в Нефтеюганском районе и потом поставляли в 22 магазина, которые принадлежали обвиняемым, их родственникам и знакомым. Ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкоголя.

Следователи изъяли со складов и из магазинов около 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 2 миллионов рублей. Химические экспертизы показали, что спиртное содержит сивушные масла, технические примеси и метанол.

Полицейские «крышевали» бутлегеров из Средней Азии в г.Нефтеюганске. Приезжие сбывали фальсифицированную водку в 22 магазинах, не имеющих лицензий на торговлю спиртным.



На допросах члены этнической преступной группы рассказали о покровителях в полиции

https://t.co/HQzz1sx4ku pic.twitter.com/6bRjD1VNVZ — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 6, 2018

Во время допросов преступники признались, что имеют "связи" в правоохранительных органах, благодаря чему сбыт контрафакта продолжался почти 2 года. Так, в ходе проверок при обнаружении контрафакта никто не привлекался, а контрафактный алкоголь либо не изымался, либо через некоторое время возвращался обратно на полки магазинов.

Оперативники установили причастность к покровительству преступному бизнесу сотрудников полиции, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что миллионы бутылок "Ессентуков №17" оказались подделкой.