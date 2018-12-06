Привыкайте. Выпавший в Москве снег не растает до весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что выпавший в Москве снег не растает до весны, и попросил автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы, передаёт ТАСС.

— Не могу сказать, что это супербольшие снегопады. Снег по-настоящему выпал, сначала мокрый снег, потом настоящий снег пошёл... Это всё-таки ещё не те сугробы, которые появляются после снегопадов, — заявил Вильфанд.

По данным на 6 утра 6 декабря, в Москве и области выпало 6 миллиметров осадков, но снег продолжает идти.

В Гидрометцентре также рассказали, что москвичам и жителям Центральной России не стоит ждать тёплого декабря, каким он был последние три года.

По сведениям метеобюро "Фобос", высота сугробов в Москве превысила климатическую норму и достигла 13 сантиметров.