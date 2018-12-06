Кидался на учителей с ножницами. Одноклассник рассказал о жулебинском школьнике

По словам учащихся, мальчик был немного странным с первого класса, а с возрастом всё больше замыкался в себе.

Одноклассники 16-летнего жулебинского школьника, который пришёл в учебное заведение с ножом, рассказали Лайфу о его странностях. По их словам, холодное оружие мальчик пытается пустить в ход не в первый раз.

— С первого класса он был немного странным, отличался от всех детей. Кидался на учителей с ножницами, — рассказал один из одноклассников жулебинского школьника.

По словам учеников 10 "Б", в котором учится виновник происходящего, с возрастом он ещё больше замкнулся в себе. Школьники утверждают, что их одноклассник никогда с ними не разговаривал. Более того, он оставлял без внимания и вопросы учителей.

Между тем, по данным ТАСС, подросток страдает расстройством психики. Как пояснили в правоохранительных органах, у него постоянные головные боли и он принимает таблетки от нервных расстройств. Родители даже хотели положить сына в психиатрическую больницу.

Ранее появилось фото из жулебинской школы, куда 16-летний ученик пришёл с ножом. На кадрах — полиция и врачи, стоящие у дверей кабинета, в котором сидит вооружённый подросток. Сейчас с ним разговаривает дедушка.