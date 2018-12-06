На море и в воздухе. Военные рассказали о сопровождении эсминца США у берегов РФ

Американский корабль приблизился к российской морской границе только на сотню километров.

Американский ракетный эсминец McCampbell, который прошёл у берегов России в Японском море, сопровождали российские самолёты, а также противолодочный корабль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— ...На протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолётов морской авиации ТОФ, — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, эсминец "даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров".

В ВМС США ранее заверили, что McCampbell прошёл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье. В США заявили, что таким образом "бросили вызов".