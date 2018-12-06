Подростка, который принёс нож в жулебинскую школу, убедили сдаться

Теперь 16-летнего Даниила Г., который угрожал убить себя, передадут медработникам.

16-летнего Даниила Г., который принёс нож в жулебинскую школу, убедили сдаться. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

— В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам, — пояснили в ведомстве.

От поступка школьника никто не пострадал.

Как уже сообщал Лайф, сегодня утром стало известно, что 16-летний подросток закрылся в классе и пригрозил себя убить. По словам одноклассников, юноша нелюдимый и замкнутый.