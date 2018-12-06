Медведев оценил рост российской экономики в 2018 году

Глава Правительства РФ подводит итоги уходящего года в интервью российским телеканалам.

Темпы роста российской экономики за 10 месяцев 2018 года составили 1,7%. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. При этом к 2020 году Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год, отметил премьер. Экономика страны имеет достаточный запас прочности и располагает всеми возможностями для стабильного развития, подчеркнул Медведев.

— Всё-таки этот год достаточно важный для страны, поскольку в этом году проходили выборы — выборы президента и выборы в другие органы исполнительной власти, выборы высших должностных лиц, законодательных органов. Всё, что было намечено, сделано, выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития, — заявил Медведев.