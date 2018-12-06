Глава ВМС Украины предложил себя в качестве замены арестованных в России моряков

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Глава ВМС Украины предложил себя в качестве замены арестованных в России моряков

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Президент Украины Пётр Порошенко,  командующий ВМС Украины Игорь Воронченко (справа). Фото: ©РИА Новости

Воронченко заявил, что у него "разрывается сердце" при виде солдат, взятых под стражу в РФ.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что предлагает обменять себя на моряков, которые были ранее арестованы в России по факту нарушения морской границы РФ у Крыма. Об этом он сказал в интервью Bild.

Воронченко заявил, что у него "разрывается сердце", когда он видит своих солдат арестованными в России.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.

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