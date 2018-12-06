Медведев: США и ряд других стран вставляют палки в колёса развития России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил США и ряд других стран в том, что они вставляют палки в колёса развития нашей страны. При этом он напомнил, что остальные государства понимают, что антироссийские санкции вредят всем.

— Отдельные правительства палки в колёса вставляют. Чего скрывать, это и Правительство США, администрация США и некоторых европейских стран. Но другие страны ведут себя гораздо более адекватно и активно говорят, что все эти санкции нанесли огромный ущерб, — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Ранее глава правительства уже говорил, что Европейский союз потерял около 100 миллиардов евро из-за антироссийских санкций.