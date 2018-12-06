"Пытаются нагнуть, а мы им деньги". Михалков выступил против западных фильмов

Режиссёр, однако, не смог ответить на вопрос, в какой пропорции нужно показывать российское и зарубежное кино в прокате.

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков посетовал, что посещением киносеансов с зарубежными картинами россияне "кормят" тех, кто накладывает на страну санкции.

— Мы слишком много денег отдаём людям, которые нас не уважают... Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаём им деньги. Мне, как гражданину страны, обидно, что те, кто нас не уважает, собирают миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить? — приводит ТАСС речь Михалкова, председателя Союза кинематографистов РФ.

Также, беседуя с журналистами перед церемонией вручения кинопремии "Событие года", Михалков не смог ответить на вопрос, в какой пропорции нужно показывать российское и зарубежное кино в прокате.

— Это всё надо считать, — сказал режиссёр.

Несколькими днями ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказал мнение, что стоит усилить меры государственного протекционизма в области кино. Потому что Голливуд создал тотальную монополию.