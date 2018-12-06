Медведев: Большая торговая война привела к потере темпов роста мировой экономики

В мире развернулась большая торговая война, которая привела к снижению темпов роста мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

— Надо признать, что из-за этой большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы мирового роста тоже упали, — отметил он.

По словам Медведева, темпы роста российской экономики за 10 месяцев этого года составили приблизительно 1,7%. Цифра, по оценке правительства, невелика, однако она соответствует тому, что есть в европейских странах.

— Мы на эту цифру и рассчитывали, — подчеркнул премьер.