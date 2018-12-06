Пошёл ночью к дедушке. Под Иркутском шестилетний мальчик замёрз насмерть

Ребёнка оставили дома со старшей сестрой, но он смог открыть запертую дверь и выйти на улицу.

Шестилетний мальчик насмерть замёрз в иркутском селе Верхний Кукут, пока его родители помогали тушить пожар в местной школе. Об этом сообщили в управлении СКР по области.

По предварительным данным, ночью 5 декабря отец с матерью отправились к школе, оставив ребёнка со старшей сестрой дома. Родители закрыли дверь, однако мальчик смог отпереть её и выйти на улицу. Утром его тело нашли примерно в 300 метрах от дома дедушки. Видимо, малыш отправился к нему. Семья на учётах не состояла, характеризуется положительно.

На территории Иркутской области на этой неделе установились сильные морозы. Ночью температура воздуха опускается до –40...–46 градусов.

Ранее Лайф писал, что в Воронеже уже шестые сутки ищут пропавшую без вести 16-летнюю школьницу. Яна не вернулась с занятий.