Медведев назвал решение о пенсионной реформе самым трудным за десятилетие

По его словам, оно было "выстрадано" и относится к таким, которые часто не пересматриваются.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что решение о начале пенсионной реформы было самым трудным за десять лет.

— Пенсионная реформа стала самым трудным решением власти за десятилетие, — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам года.

Премьер добавил, что это решение было "выстрадано". Оно рассчитано на длительную перспективу, и такие решения часто не пересматриваются.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство в начале октября.

Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно (с ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев). Причём право на досрочный выход на пенсию, в соответствии с законом, предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 года — у мужчин.