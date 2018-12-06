Шоки сохраняются. Медведев заверил, что для экономики создаётся запас прочности

В пример он привёл цены на нефть, которые остаются непредсказуемыми и подверженными частым изменениям.

Власти России создают запас прочности для экономики страны с учётом того, что угроза внешних шоков для неё сохраняется. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Не могу не отметить также то, что мы, действительно, создаём и дальше запас прочности для того, чтобы наша экономика была защищена по отношению к внешним шокам, а эти шоки сохраняются, — сказал глава правительства в ходе пресс-конференции по итогам года.

Премьер отметили, что цены на нефть остаются непредсказуемыми и подверженными частым изменениям. Медведев добавил, что ещё предстоит посмотреть, как на них скажутся консультации в рамках ОПЕК+.

Также Медведев назвал сегодня самое сложное решение за десятилетие. По его словам, это было решение о пенсионной реформе.