Шоки сохраняются. Медведев заверил, что для экономики создаётся запас прочности

Власти России создают запас прочности для экономики страны с учётом того, что угроза внешних шоков для неё сохраняется. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
— Не могу не отметить также то, что мы, действительно, создаём и дальше запас прочности для того, чтобы наша экономика была защищена по отношению к внешним шокам, а эти шоки сохраняются, — сказал глава правительства в ходе пресс-конференции по итогам года.
Премьер отметили, что цены на нефть остаются непредсказуемыми и подверженными частым изменениям. Медведев добавил, что ещё предстоит посмотреть, как на них скажутся консультации в рамках ОПЕК+.
Также Медведев назвал сегодня самое сложное решение за десятилетие. По его словам, это было решение о пенсионной реформе.
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