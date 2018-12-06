Поставлена точка. Кадыров отреагировал на решение КС о границе Чечни и Ингушетии

Лидер Чечни Рамзан Кадыров считает, что противники соглашения о границе между ЧР и Ингушетией должны успокоиться после того, как Конституционный суд страны вынес своё решение. Напомним, КС РФ постановил, что документ не противоречит Конституции России.

— Поставлена точка, я думаю, провокаторы, которые кричали, они поймут и в конце концов зайдут к себе домой. <…> Надо вести здоровый образ жизни — спортзал, а не митинги, — сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики благодарен судьям, которые приняли справедливое решение.

— По-другому не должно было быть, потому что юридически всё было обоснованно, все наши согласования, все наши соглашения законны, — подытожил он.

Как уже сообщал Лайф, соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечнёй признано конституционным.