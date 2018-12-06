"Деньги есть". Медведев уверен, что стране по силам реализовать 12 нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что все 12 национальных проектов будут реализованы. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам.

Глава правительства указал, что линейка предлагаемых реформ охватывает все направления жизни россиян: от дорог и жилья до медицины, образования и социальных расходов.

— Всё, что является актуальным для развития страны, туда попало. Я считаю, что это очень амбициозные цели, о чём и Владимир Владимирович уже сказал, но в то же время я абсолютно уверен, это нам по силам, — заверил Медведев, добавив в конце: "Деньги есть".

По словам премьера, одной из задач, которая стояла перед кабинетом министров, было изыскать источники для финансирования соцсферы.

— Всё это составит 23 триллиона рублей. Огромные цифры! — подчеркнул Медведев.

Тем не менее деньги были найдены. В эту сумму входят не только государственные, но и частные средства, добавил премьер.