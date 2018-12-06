Деньги на стол! Эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на Новый год

Траты в честь праздника делятся на три части — новогодний стол, подарки и развлечения.

На празднование грядущего Нового года россияне в среднем готовы потратить 16,9 тысячи рублей. Такие выводы сделали специалисты консалтинговой компании Deloitte на основании проведённого опроса, отметив, что в прошлом году бюджет был на 4% больше.

Указанная сумма почти что в 17 тысяч рублей делится на три части — новогодний стол (на которой будет потрачено 47% выделенного бюджета), подарки (42%) и развлечения (11%).

Отмечается, что 29% граждан нашей страны планировали потратить более 30% своего новогоднего бюджета во время "чёрной пятницы". В то же время внушительная часть участников опроса намерена сделать необходимые к празднику покупки уже после 15 декабря.