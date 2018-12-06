Медведев заверил, что в России не будут повышаться цены на лекарства в 2019 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что россиянам не грозит дефицит лекарств и повышение стоимости медпрепаратов в 2019 году. Об этом он сказал в интервью пяти российским телеканалам.

— Не грозит никакой дефицит лекарств. Всё будет нормально и никакого повышения цен не предполагается, — сказал глава правительства.

Правительство РФ приняло новую методику ценообразования на жизненно важные препараты (ЖНВЛП). В результате в России могут понизиться цены на эти лекарства в 2019–2020 годах. Лайф разбирался, какие медикаменты могут подешеветь и на сколько.