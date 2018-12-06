Медведев призвал гордиться жизнью в провинции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает провинцию позитивным определением. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам. Глава кабмина признался, что многие его родственники живут в маленьких городах, и этого стоит не стесняться, а гордиться, уверен он.

— Мои родственники по отцовской, по материнской линии живут в провинциальных городах, я считаю, что этим нужно гордиться. Ничего плохого в таком определении нет, — заявил Медведев.

Отметим, что сам Медведев родился в Ленинграде, а его предки по отцовской линии, как известно из открытых источников, родом из села Мансурово Курской области. А вот бабушки и дедушки будущего премьера были родом из городка Алексеевки Белгородской области.