Снизит на 200%. Медведев анонсировал план правительства по борьбе с бедностью

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Снизит на 200%. Медведев анонсировал план правительства по борьбе с бедностью

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Российский кабмин готовит план действий, направленный на борьбу с бедностью. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, реализация этих мер снизит уровень нищеты на 200 процентов.

— Для того чтобы достигнуть планки в 200% понижения этих цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал, — сказал Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

Как уже сообщалось, в восьми регионах нашей страны запустят пилотные проекты по борьбе с бедностью.

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