Медведев призвал не связывать нападения в школах только с Интернетом

По его мнению, такие ситуации возникают в том числе при отсутствии внимания к детям со стороны их родителей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не нужно связывать ситуации со стрельбой в учебных заведениях только с негативным влиянием Интернета. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам по итогам года.

— Интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы только в самом Интернете, хотя заниматься им надо, и мы это делаем, — отметил премьер.

Медведев считает, что такие ситуации возникают в том числе при отсутствии внимания к ребёнку со стороны его семьи.

— Если ребёнок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, обязанность родителей — просто подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит, может, у него какие-то проблемы, может быть, ему нужна какая-то поддержка, — сказал премьер, отметив также важную роль школы в развитии ребёнка.

Напомним, сегодня в одну из столичных школ ученик пришёл с ножом. Всех учащихся эвакуировали, а с ним долго вели переговоры, после чего передали медикам. Никто не пострадал. Стало известно, что у мальчика давно были серьёзные проблемы с общением.