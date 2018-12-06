Украинцев предупредили о сильном росте цен перед Новым годом

Экономисты прогнозируют, что продуты могут подорожать на 10–15%, коснётся это в том числе рынков.

На Украине накануне новогодних праздников на фоне ажиотажного спроса могут вырасти цены на рынках и других местах стихийной торговли. Об этом в интервью УНН заявил директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— В супермаркетах вряд ли будет серьёзный рост цен — наоборот, там будут акции, а вот на рынках, на рынках стихийных продавцы, пользуясь повышенным спросом, будут повышать цену, — отметил он.

Экономист считает, что рост цен может составить 10–15%. Причём это произойдёт непосредственно в последние дни перед Новым годом.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что завышенные тарифы на газ убивают украинцев.