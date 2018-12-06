Медведев: Россия не хочет бесконечного санкционного противостояния с Украиной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет санкционного противостояния с Украиной. При этом он не стал давать прогноз, как долго будут действовать контрмеры против Киева.

— Мы не заинтересованы в том, чтобы это противостояние было бесконечным, но если их ограничения будут сохраняться, мы, естественно, свои ограничения сохраним, — заявил Медведев в интервью российским телеканалам.

Как уже сообщал Лайф, Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны