Медведев считает сокращение дефицита врачей важной задачей, "но не любой ценой"

Хороший хирург не будет подготовлен за айпадом в руках — он должен идти в операционную, считает премьер.

Сокращение дефицита врачей — это важная задача в сфере здравоохранения. Об этом в интервью российским телеканалам заявил премьер страны Дмитрий Медведев. По его словам, на сегодняшний день уровень нехватки квалифицированного медперсонала составляет приблизительно 22,5 тысячи человек.

— Это означает, что в отдельных регионах и в отдельных местах не хватает, например, терапевтов, педиатров, а в других местах не хватает узких специалистов, — подчеркнул глава кабмина.

Медведев считает, что программу подготовки новых специалистов необходимо продолжить, однако "не любой ценой": если в каких-то вузах медиков готовят по высочайшему стандарту, то о других так сказать, к сожалению, нельзя. По словам премьера, сегодня в классических университетах появляются медицинские факультеты, но они будут сильными только тогда, когда есть клиническая база.

— Врач не будет подготовлен за айпадом в руках или с блокнотиком в руках — он должен идти в операционную, идти в больницу, только в этом случае он становится врачом, — подытожил Медведев.