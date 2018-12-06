Медведев: Гегемонии одной страны в мировой экономике быть не может

Глава российского кабмина предложил вспомнить, на каких позициях был доллар хотя бы век с небольшим назад.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что никакой монополии одной страны или одной валюты в мировой экономике быть не может. Своё мнение он выразил в интервью российским телеканалам.

— Доллар — это, конечно, крупнейшая резервная валюта, но давайте вспомним, ещё относительно недавно, какие-то сто с небольшим лет назад, был фунт стерлингов, был франк, марка на определённые позиции претендовала, сейчас активно развивается юань как резервная, по сути, валюта, — подчеркнул глава кабмина.