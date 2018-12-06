Медведев: Правительство надавило на нефтяников, чтобы сдержать цены на бензин

Глава кабмина сказал, что если ситуацию сдерживания цен на бензин удастся сохранить, то никаких дополнительных решений в связи с этим приниматься не будет.

Председатель правительства Дмитрий Медведев признался, что кабмину пришлось надавить на нефтяников, чтобы сдержать цены на бензин — но это решение было правильным. С таким заявлением российский премьер выступил в ходе интервью российским каналам.

По словам Медведева, за последний период отечественные компании стали жаловаться, что не получают на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали в связи с ростом цен на нефть.

— А им кто-то это обещал? — сказал премьер.

Он добавил, что для государства в данном случае важнее не то, чтобы нефтяные компании заработали столько, сколько планировали, а чтобы люди, у которых и так совсем немного денег, могли расплачиваться за бензин.

— Поэтому мы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников и заставить их подписать эти соглашения, — подчеркнул Медведев. — Я считаю, что мы поступили правильно.

Вместе с тем глава кабмина сказал, что если ситуацию сдерживания цен на бензин удастся сохранить, то никаких дополнительных решений в связи с этим приниматься не будет. В противном случае, по словам премьера, правительству придётся принять "совсем непопулярные среди нефтяников решения".

— Включая введение так называемых заградительных пошлин на экспорт, — добавил он. — Но, надеюсь, что до этого не дойдёт.

О том, как нефтяников озолотил внутренний рынок, — читайте в материале Лайфа.