"Поживём — увидим". Медведев оценил возможность участия России в форуме в Давосе

Глава Правительства РФ рассчитывает на прагматизм хозяев мероприятия, которые уже начали корректировать свою позицию.

Вопрос об участии российской делегации во Всемирном экономическом форуме в Давосе зависит от позиции организаторов мероприятия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам по итогам года.

— Это зависит от руководителей самого Давоса. Я так понимаю, они начали свою позицию корректировать... Думаю, что они всё-таки люди прагматичные, так что поживём — увидим, — сказал глава Правительства РФ.

Премьер напомнил, что "цель поездки на любой форум простая — пообщаться". По его словам, российская сторона всегда рада любой такой возможности. Медведев отметил, что на форум в Давосе с удовольствием ездили представители власти и бизнеса РФ.

— Но, если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что мы какие-то там нехорошие, тогда нам нет смысла туда ездить, — заключил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января. В Кремле посчитали, что этим шагом организаторы мероприятия "рубят свои основы".