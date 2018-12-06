Отдохнуть и покататься. Медведев поделился планами на Новый год

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Отдохнуть и покататься. Медведев поделился планами на Новый год

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Российский премьер Дмитрий Медведев поделился планами на новогодние праздники. По словам главы правительства, он мечтает немного отдохнуть, а если получится, то покататься на лыжах в Сочи.

<p>Дмитрий Медведев. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Сам Новый год начнётся для Медведева с гимна Российской Федерации после поздравительных слов президента.

— После этого — ну, я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы, — пояснил Медведев в интервью российским каналам.

Но если вдруг не получится, то глава правительства не отчаивается. Он пояснял, что тогда поработает и в праздники.

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