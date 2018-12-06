Медведев рассказал, сколько Россия заработала на ЧМ

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря подготовке к чемпионату российские регионы получили мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов и социальных услуг.

Россия потратила на подготовку чемпионата мира по футболу 650 миллиардов рублей, а выручила на 200 миллиардов больше. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Выручили от проведения чемпионата, по подсчётам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше, — отметил он.

Премьер подчеркнул, что благодаря ЧМ регионы получили мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов и социальных услуг.

— Мы с вами в этих городах бывали. В них зачастую нормальных аэропортов не было, не было гостиниц, — напомнил глава кабмина, добавив, что "сейчас там есть всё".

Отвечая на вопрос, не лучше ли было потратить выделенные на ЧМ деньги на социальные нужды, Медведев отметил, что расходы сопоставимы с теми, что требуются для функционирования пенсионной системы в течение месяца и не более.

— Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов это, в общем-то, достаточно обычная сумма, — пояснил премьер.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в этом году в России в 11 городах нашей страны. Сборная России дошла до четвертьфинала, однако главный тренер сборной Станислав Черчесов пообещал, что на ЧМ-2022 наша сборная выступит лучше. Ранее Лайф писал, как живёт Калининград после ЧМ-2018.