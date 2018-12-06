Медведев предложил научиться перерабатывать мусор, как в Европе

По словам премьера, в России на сегодняшний день утилизируется лишь 10% отходов.

В России необходимо не только уничтожить сотни незаконных свалок, но и научиться бороться с этим явлением в целом. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. По его словам, в этом деле наша страна могла бы перенять европейский опыт.

— Нам нужно научиться с этими свалками бороться так, как это делают в Европе. Это большие деньги, это инвестиции, это большой бизнес, который заключается в том, что надо не зарывать это все, а перерабатывать, утилизировать переработкой, — отметил он.

По словам премьера, в России на сегодняшний день утилизируется лишь 10% мусора, а все остальное отправляется на полигоны, а в Европе утилизация достигает 70-80 %.